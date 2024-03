Celldex Therapeutics Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Celldex Therapeutics aktuell mit dem Wert 86,97 überkauft, was zu der Einstufung "Schlecht" führt. Die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25) zeigt für die Aktie einen Wert von 39, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung daher das Rating "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Celldex Therapeutics mit einer Rendite von 3,51 Prozent mehr als 3 Prozent darüber. Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -3,4 Prozent kommt, liegt Celldex Therapeutics mit 6,91 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Celldex Therapeutics 1 mal die Einschätzung Gut, 0 mal die Einschätzung Neutral sowie 1 mal das Rating Schlecht vergeben, was langfristig zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten eine negative Entwicklung von -100 Prozent für den aktuellen Kurs von 45,32 USD, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher von institutionellen Analysten das Rating "Gut".

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Celldex Therapeutics liegt mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.