Celldex Therapeutics Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den Celldex Therapeutics-RSI liegt die Ausprägung bei 69,34, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 43,65, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Aufgrund dieses Gesamtbildes erhält Celldex Therapeutics ein Rating von "Neutral" für den RSI.

In den Social Media Diskussionen waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv eingestellt gegenüber Celldex Therapeutics. Anleger waren an neun Tagen überwiegend positiv und an vier Tagen neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Celldex Therapeutics daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt sich, dass die Aktie nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht" für Celldex Therapeutics.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Celldex Therapeutics mit einer Rendite von 3,51 Prozent mehr als 1420 Prozent darunter. Die "Biotechnologie"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,67 Prozent. Auch hier liegt Celldex Therapeutics mit 0,84 Prozent darüber. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

