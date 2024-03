Celldex Therapeutics Aktie: Gut oder schlecht?

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Celldex Therapeutics deutlich in negative Richtung verändert. Diese Veränderung basiert auf der Einschätzung der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Negative Auffälligkeiten führten zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und die Diskussionsstärke. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Celldex Therapeutics in diesem Bereich.

Im vergangenen Jahr erhielt Celldex Therapeutics insgesamt 2 Analystenbewertungen, die zu einer durchschnittlichen Bewertung von "Neutral" führten. Aus dem letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor. Insgesamt erhält Celldex Therapeutics daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Celldex Therapeutics derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie verläuft um +43,66 Prozent über dem GD200 von 33,35 USD. Auch der GD50 von 40,6 USD führt zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein Rating von "Gut" in diesem Bereich.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Celldex Therapeutics aktuell mit einem Wert von 63,31 als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25-Wert von 33 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI-Bewertung eine Einstufung von "Neutral".