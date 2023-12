CellaVision AB ist zurück!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI für Cellavision beträgt derzeit 20,68 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als überverkauft eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 28,56 über dem überverkauften Bereich, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionen zu Cellavision wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" einstuft.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +18,27 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von +25,45 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cellavision damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Cellavision eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Cellavision somit von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.