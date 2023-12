CellaVision AB Aktie: Das gab es noch nie!

Die technische Analyse der Cellavision-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 179,36 SEK verläuft. Das bedeutet, dass der Aktienkurs mit 199,4 SEK einen Abstand von +11,17 Prozent aufgebaut hat, was als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 157,9 SEK, was einer Differenz von +26,28 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt erhält die Aktie also eine Bewertung von "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Cellavision gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Weder eine Tendenz zu positiven oder negativen Themen noch eine Veränderung der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien wurden festgestellt, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, mit nur einem Tag, an dem neutral eingestellt wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cellavision liegt bei 8,02, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 26 und erhält ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment und der Relative Strength Index, dass die Cellavision-Aktie derzeit gute Bewertungen erhält.