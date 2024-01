CellaVision AB Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Die technische Analyse der Cellavision zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 179,8 SEK liegt, während der aktuelle Aktienkurs 208 SEK beträgt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +15,68 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Ähnlich verhält es sich beim GD50, der in den letzten 50 Tagen bei 179,92 SEK lag und somit einen Abstand von +15,61 Prozent aufweist, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Zusammenfassend erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cellavision liegt bei 55,41 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf 25 Tage, liegt mit 35,58 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Cellavision, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten beiden Wochen vermehrt positive Meinungen zu Cellavision geäußert wurden. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Dadurch wird das Unternehmen insgesamt als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Cellavision in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.