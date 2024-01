CellaVision AB Aktie: Jetzt aber!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von Cellavision in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, weder eine Zunahme noch eine Abnahme wurde festgestellt. Aufgrund dessen erhält Cellavision insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cellavision-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 179,25 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 212 SEK liegt, was einem Unterschied von +18,27 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (168,99 SEK) zeigt einen positiven Unterschied von +25,45 Prozent zum letzten Schlusskurs, wodurch die Cellavision-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Tagen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cellavision aktuell mit einem Wert von 20,68 überverkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 28 deutet darauf hin, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung für den RSI daher als "Gut" bewertet.