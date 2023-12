Cell MedX Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien bezüglich der Aktie von Cell Medx war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Trotz vereinzelter positiver Diskussionen an einem Tag, überwog an zwei Tagen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild gab. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt wurden, wird Cell Medx in Bezug auf diese Kriterien als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,03 USD für den Schlusskurs der Cell Medx-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,028 USD, was einem Unterschied von -6,67 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs und erhalten daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite für Cell Medx beträgt aktuell 0 Prozent im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie, weshalb die Dividendenpolitik von Cell Medx von den Analysten als "Neutral" bewertet wird.