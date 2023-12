Cell MedX Aktie: Das ist ein Hammer

Der aktuelle Kurs der Cell Medx liegt bei 0,014 USD und zeigt eine Entfernung von -53,33 Prozent vom GD200 (0,03 USD), was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 0,03 USD, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal interpretiert wird, da der Abstand -53,33 Prozent beträgt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für den Aktienkurs von Cell Medx, basierend auf dem Durchschnitt der Kurse aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Cell Medx gab es in den letzten Wochen keine deutlichen Veränderungen in den sozialen Medien. Es gab keine Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu Cell Medx deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cell Medx-Aktie zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (39) als auch der RSI auf 25-Tage-Basis (53,03) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt eine besonders negative Anleger-Stimmung in Bezug auf Cell Medx. In den vergangenen Wochen standen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Neutral" für die Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Cell Medx-Aktie, basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und dem RSI, sowie der Anleger-Stimmung.