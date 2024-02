Cell MedX Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die technische Analyse der Cell Medx-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 0,03 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,0298 USD, was einem Unterschied von -0,67 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cell Medx-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist Cell Medx eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 91,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Angesichts dessen wird die Aktie als ein unrentables Investment eingeschätzt und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich Cell Medx wird von unserer Redaktion als eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Äußerungen der vergangenen zwei Wochen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Aufgrund dessen wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass Cell Medx momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkauft noch überverkauft an und führt somit zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Cell Medx-Aktie somit mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.