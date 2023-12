Cell MedX Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Cell Medx liegt der RSI7 aktuell bei 52,75 Punkten, was zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 53,03 führt zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Beim Sentiment und Buzz zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Cell Medx hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen ergibt sich damit ein "Neutral"-Rating für Cell Medx.

Die Dividendenrendite von Cell Medx liegt derzeit bei 0%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 89,14%. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren und in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung bei Cell Medx.