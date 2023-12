Cell MedX Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Cell Medx ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung herangezogen wurden. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cell Medx-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 39 und weist somit weder auf überkaufte noch auf unterverkaufte Verhältnisse hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI-Wert auf 25-Tage-Basis (53,03) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Cell Medx.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Cell Medx-Aktie von 0,014 USD mit -53,33 Prozent Entfernung vom GD200 (0,03 USD) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen zeigt, weist einen Kurs von 0,03 USD auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Cell Medx-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cell Medx in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Cell Medx wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

