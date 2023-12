Cell Impact Ab B Aktie: Jetzt geht’s los!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cell Impact nun bei 4,62 SEK liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,286 SEK erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -93,81 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 0,74 SEK, wodurch die Aktie einen Abstand von -61,35 Prozent aufweist und auch hier als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Cell Impact ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deutet darauf hin, dass in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen. Dadurch erhält die Aktie die Einschätzung "Gut" bezüglich der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cell Impact liegt bei 55,56, was als "Neutral" bewertet wird, da weder eine überkaufte noch eine -verkaufte Situation vorliegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, steht bei 50 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine Einstufung "Neutral" für diese Kategorie.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Cell Impact festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral" in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst erhält Cell Impact daher für diese Stufe ein Gesamturteil von "Neutral".

