Cell Impact Ab B Aktie: Ist das noch wichtig?

Die technische Analyse der Cell Impact-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 4,48 SEK verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 0,25 SEK gehandelt wird und damit einen Abstand von -94,42 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,66 SEK, was einer Differenz von -62,12 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 77,53 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Cell Impact-Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Cell Impact in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt also ein positives Bild.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Ebenso zeigen die Diskussionen der Anleger, dass die Cell Impact-Aktie keine signifikant höhere oder niedrigere Beachtung erfahren hat, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Cell Impact-Aktie demnach ein "Neutral"-Rating auf Basis des Sentiments und des Buzz.