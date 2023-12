Cell Impact Aktie: Das war abzusehen!

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Cell Impact ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen war das Hauptthema in den Diskussionen besonders positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Titels führt. Dies zeigt, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "gut" bewertet werden kann.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Das Stimmungsbild blieb neutral und auch die Stärke der Diskussion blieb unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cell Impact bei 4,62 SEK liegt, während die Aktie selbst bei 0,286 SEK notiert. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aufgrund des großen Abstands zum GD200 und GD50.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der RSI als auch der RSI25 deuten auf eine neutrale Situation hin.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Gesamtbewertung für Cell Impact aufgrund der verschiedenen analysierten Faktoren.