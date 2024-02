Cell Impact Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cell Impact nun bei 0,96 SEK liegt. Der aktuelle Kurs der Aktie beträgt 0,1428 SEK, was einer Distanz zum GD200 von -85,13 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,23 SEK, was einem Abstand von -37,91 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Daher erhält Cell Impact insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, da keine Auffälligkeiten in den sozialen Medien registriert wurden. Auch die Stärke der Diskussion wurde als unverändert bewertet, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Cell Impact daher in diesem Bereich die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge zu diesem Wert deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Abschließend wurde auch der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 77,61 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überkauft ist (Wert: 70,75), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cell Impact daher in diesem Punkt der Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.