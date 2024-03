Cell Impact Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Die aktuelle Stimmung der Anleger in den sozialen Medien in Bezug auf Cell Impact war in den letzten Tagen neutral. Weder positiv noch negativ gab es signifikante Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils neutral bewertet. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Cell Impact daher eine neutrale Einschätzung. Insgesamt wird das Unternehmen von der Redaktion mit einem neutralen Rating für die Anlegerstimmung versehen.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cell Impact-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,82 SEK lag. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,184 SEK deutlich darunter (Unterschied -77,56 Prozent), was zu einer schlechten Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 0,18 SEK, und der letzte Schlusskurs liegt in ähnlicher Höhe (+2,22 Prozent). Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Cell Impact-Aktie aus charttechnischer Sicht mit einem neutralen Rating versehen.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass die Diskussionsintensität über Cell Impact im Netz im üblichen Rahmen liegt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in letzter Zeit kaum Veränderungen, daher wird auch hier eine neutrale Wertung vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen liegt bei 40,57, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 50 eine neutrale Situation an.

Insgesamt kann die Bewertung für Cell Impact in allen analysierten Kategorien als neutral eingestuft werden.