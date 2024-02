Cell Impact Aktie: Reine Nervensache!

Das Unternehmen Cell Impact wird in den letzten Tagen positiv von den Marktteilnehmern in den sozialen Medien wahrgenommen. Die Diskussionen waren überwiegend positiv, ohne negative Themen. Auch in den neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage wurden hauptsächlich positive Aspekte des Unternehmens beleuchtet. Insgesamt erhält Cell Impact daher von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Diskussionsintensität im Internet zeigt sich, dass die Aktivität im Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, wodurch ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Unterm Strich ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Cell Impact.

Die technische Analyse zeigt, dass Cell Impact mit einem Kurs von 0.1582 SEK inzwischen -34,08 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -83,86 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls für Cell Impact betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 68,09 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI weist mit einem Wert von 68,92 darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Insgesamt zeigt die Analyse eine "Neutral"-Einstufung für Cell Impact in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung. Die technische Analyse ergibt eine "Schlecht"-Einstufung, während der Relative Strength Index eine "Neutral"-Bewertung liefert. Die Anlegerstimmung wird hingegen als "Gut" bewertet.