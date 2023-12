Cell Impact Aktie: Es gibt was neues!

Weitere Suchergebnisse zu "Grupo Carso":

Die Cell Impact befindet sich derzeit mit einem Kurs von 0,2315 SEK 56,32 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung, die als "Schlecht" bezeichnet wird. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -94,54 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet zeigt sich bei Cell Impact eine mittlere Aktivität, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 76,95 Punkten, was darauf hinweist, dass Cell Impact überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,31, was bedeutet, dass Cell Impact weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Cell Impact-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Cell Impact in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.