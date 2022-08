Celgard schließt strategische Allianz für Hochleistungs-Lithiumeisenphosphat (LFP)-Batterieseparatortechnologie mit American Battery Factory ab

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Charlotte, North Carolina (ots/PRNewswire) -Celgard, LLC (Celgard), eine Tochtergesellschaft von Polypore International, LP (Polypore), gibt den Abschluss einer strategischen Allianzvereinbarung mit American Battery Factory (ABF) bekannt. Celgard und ABF werden gemeinsame Forschungsprojekte durchführen, um hochmoderne Produkte der nächsten Generation für zuverlässige prismatische Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) in den USA zu vermarkten.Im Rahmen der Vereinbarung wird Celgard 100 % des Bedarfs von ABF an Separatoren für LFP-Batteriezellen in den USA liefern. Darüber hinaus werden Celgard und ABF ihre Ressourcen gemeinsam nutzen, um fortschrittliche Technologien und Zellen der nächsten Generation für LFP-Batterien zu entwickeln. Darüber hinaus werden sie nach Möglichkeiten suchen, ein robustes einheimisches LFP-Ökosystem in den USA zu etablieren, das einen verbesserten Zugang zu Vorläufermaterialien und erweiterte Kapazitäten bietet, um LFP für einen breiteren Kundenstamm bereitzustellen.Asahi Kasei, die Muttergesellschaft von Polypore, kann die LFP-Lieferkette durch ihre breit gefächerte Produktionsbasis weiter unterstützen, und ABF wird Möglichkeiten für die Lieferung von Komponenten, wie z.B. Kunststoffbatterien und thermisch verzögernde Materialien, prüfen, die der LFP-Lieferkette und der Industrie weiter zugute kommen könnten.„Wir freuen uns, mit ABF zusammenzuarbeiten, um Celgard Membranseparatoren der nächsten Generation zu entwickeln und zu präsentieren und die Lithiumbatterie-Technologie mit LFP-Chemie voranzutreiben", sagte Lie Shi, Asahi Kasei, Global Head of Separator Business Development und Executive Vice President von Polypore. „LFP stellt einen wichtigen Markt dar und Celgard Trockenprozess-Membranseparatoren bieten eine leistungsstarke Technologielösung für diese Anwendung."Informationen zu Celgard und PolyporeCelgard ist auf umweltfreundliche, beschichtete und unbeschichtete mikroporöse Trockenverfahren-Membranen spezialisiert, die als Separatoren verwendet werden und ein wichtiger Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien sind. Die Batterieseparatortechnologie von Celgard ist wichtig für die Leistung von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge, Energiespeichersysteme und andere Anwendungen.Celgard, LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Polypore International, LP, einem Asahi Kasei Unternehmen.Polypore ist ein globales Unternehmen mit Niederlassungen in neun Ländern, das sich auf mikroporöse Membranen spezialisiert hat, die in elektrischen und nicht-elektrischen Fahrzeugen, Energiespeichersystemen und Spezialanwendungen eingesetzt werden. Besuchen Sie www.celgard.com und www.polypore.com.Informationen zu American Battery FactoryAmerican Battery Factory Inc., ein Hersteller von Lithium-Eisenphosphat (LFP)-Batteriezellen, entwickelt das allererste Netzwerk von sicheren LFP-Zellen-Gigafabriken in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, Energieunabhängigkeit und erneuerbare Energien für die Vereinigten Staaten zu verwirklichen, indem es eine inländische Batterie-Lieferkette schafft. Neben der Schaffung von Arbeitsplätzen in der heimischen Produktion wird ABF eine entscheidende Rolle bei der Erfüllung von Klimaschutzinitiativen der Bundes- und Landesregierungen und der nationalen Sicherheitsanforderungen „Made in USA" spielen. Weitere Informationen zu American Battery Factory finden Sie unter www.americanbatteryfactory.com.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1881743/Celgard_microporous_membranes.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3626262-1&h=2344949899&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3626262-1%26h%3D29562495%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1881743%252FCelgard_microporous_membranes.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1881743%252FCelgard_microporous_membranes.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1881743%2FCelgard_microporous_membranes.jpg)Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1881744/Celgard_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3626262-1&h=371241703&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3626262-1%26h%3D2800454590%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1881744%252FCelgard_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1881744%252FCelgard_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1881744%2FCelgard_Logo.jpg)Pressekontakt:Beth Kitteringham,polycorpcom@polypore.net,(704) 587-8596,www.polypore.comOriginal-Content von: Celgard, LLC, übermittelt durch news aktuell