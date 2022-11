Celgard schließt exklusives gemeinsames Entwicklungsabkommen für Hochspannungsbatterie-Separatortechnologie mit Morrow für die Produktion von LNMO-Batteriezellen in der europäischen Gigafactory ab

Charlotte, North Carolina (ots/PRNewswire) -Celgard, LLC (Celgard), eine Tochtergesellschaft von Polypore International, LP, freut sich bekanntgeben zu können, dass das Unternehmen eine mehrjährige gemeinsame Entwicklungsvereinbarung mit Morrow Batteries AS (Morrow) eingegangen ist. Celgard wird mit Morrow zusammenarbeiten, um Trockenprozess-Batterieseparatoren der nächsten Generation zu entwickeln, zu testen und zu kommerzialisieren, die in Morrow-Hochspannungsbatteriezellen mit Lithium-Nickel-Mangan-Oxid (LNMO), Kathodenmaterial für Elektrofahrzeuge (EV) und Energiespeichersystemen (ESS) zum Einsatz kommen werden.Während die beiden Unternehmen bereits an der Entwicklung von Separatoren arbeiten, wird die kommerzielle Produktion in Morrows Gigafactory für Batteriezellen im Eyde Energy Park in Arendal, Norwegen, im Jahr 2024 beginnen. Im Rahmen der Vereinbarung wird Morrow exklusiv Celgards firmeneigene Trockenverfahren-Membranseparatoren, die im Rahmen der Vereinbarung entwickelt wurden, in Hochspannungsbatterien verwenden, die in seiner Gigafactory hergestellt werden. Morrow hat sich verpflichtet, jährlich nicht genannte Mengen abzunehmen.„Seit mehr als einem halben Jahrhundert steht Celgard an der Spitze der Membrantechnologie. Wir freuen uns sehr, mit diesem Unternehmen zusammenzuarbeiten, um Separatoren für die nächste Generation von Hochspannungsbatterien auf den Markt zu bringen.Die Partnerschaft mit Celgard bietet einen Rahmen, um die Entwicklung unserer LNMO-basierten Produkte zu beschleunigen, und sie ist ein großer Schritt in Richtung des Ziels von Morrow, ein weltweit führendes Unternehmen in Bezug auf Kosten und Nachhaltigkeit zu sein", sagte Rahul Fotedar, Chief Technology Officer von Morrow.Darüber hinaus fügte Lie Shi, Asahi Kasei Global Head of Separator Business Development und Executive Vice President von Polypore, Folgendes hinzu: „Wir freuen uns, mit Morrow zusammenzuarbeiten, um Celgard®-Membranseparatoren der nächsten Generation für Hochspannungsbatteriezellen, die in seiner Batterie-Gigafactory hergestellt werden, weiterzuentwickeln und zu präsentieren, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Morrow die Technologie für Elektrofahrzeuge in Europa weiter voranzubringen."Über Celgard und PolyporeCelgard ist auf lösungsmittelfreie, beschichtete und unbeschichtete, im Trockenverfahren hergestellte mikroporöse Membranen, die als Separatoren verwendet werden und die ein Hauptbestandteil von Lithium-Ionen-Batterien sind, spezialisiert. Die Batterieseparatortechnologie von Celgard ist wichtig für die Leistung von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge, Energiespeichersysteme und andere Anwendungen.Celgard, LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Polypore International, LP, einem Unternehmen von Asahi Kasei.Polypore ist ein globales Unternehmen mit Niederlassungen in neun Ländern, das sich auf mikroporöse Membranen spezialisiert hat, die in elektrischen und nichtelektrischen Fahrzeugen, Energiespeichersystemen und Spezialanwendungen verwendet werden. Besuchen Sie www.celgard.com und www.polypore.com.Über Morrow Batteries ASMorrow Batteries AS (Morrow) liefert kostengünstige und nachhaltige Batterien, um weltweit dekarbonisierte und widerstandsfähige Energiesysteme aufzubauen und den Elektroantrieb für alle zu ermöglichen. Ihre LNMO-Batterien (Kathodenmaterial) der nächsten Generation werden Kobalt ersetzen, Nickel und Lithium reduzieren und die Verwendung von sauberem und reichlich vorhandenem Mangan maximieren. Das im Jahr 2020 gegründete Scale-up-Unternehmen mit Hauptsitz in Arendal hat heute mehr als 100 Batteriespezialisten in vier internationalen Niederlassungen. 