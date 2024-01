Celestica Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Celestica eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und drei negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Celestica daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Celestica von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat trübte. Daher wird dieser Punkt mit "Schlecht" bewertet. Betrachtet man die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat, so wird deutlich, dass die Aktie tendenziell viel Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Damit erhält die Celestica-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 15,6 ist die Aktie von Celestica auf Basis der heutigen Notierungen 49 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (30,41). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt aus der Perspektive der fundamentalen Analyse zu einer Bewertung von "Gut".

Im vergangenen Jahr hat die Aktie eine Rendite von 143,35 Prozent erzielt, was 135,88 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 14,24 Prozent, wobei Celestica aktuell 129,11 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.