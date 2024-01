Celestica Aktie: Das ist einfach klasse!

Die technische Analyse der Celestica-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 26,39 CAD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs bei 37,3 CAD gehandelt wird, was einem Abstand von +41,34 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 36,47 CAD, was einer Differenz von +2,28 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine Einstufung als "Gut".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Die Redaktion konnte dabei 5 "Gut"- und 0 "Schlecht"-Signale herausfiltern, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anlegerstimmung.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Celestica-Aktie insgesamt als "Gut" eingeschätzt, wobei 2 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 33 CAD, was einer zukünftigen Performance von -11,53 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral", da keine aktuellen Analystenupdates vorliegen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität und eine stagnierende Stimmungsänderung, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung der Celestica-Aktie basierend auf technischer Analyse, Anlegerstimmung und Analysteneinschätzungen.