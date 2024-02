Celestica Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Aktie von Celestica wurde in den letzten zwölf Monaten insgesamt von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Von diesen Bewertungen waren 2 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Dies führt zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Gut". Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 33 CAD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 53,33 CAD eine erwartete Kursentwicklung von -38,12 Prozent ergibt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" hat die Celestica-Aktie in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von 164,67 Prozent erzielt, was 168,24 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 11,04 Prozent, was Celstica um 153,63 Prozent übersteigt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz deuten darauf hin, dass Celestica eine erhöhte Aktivität aufweist. Obwohl dies positiv ist, zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Celestica einen Wert von 16,91 auf, was im Vergleich zum Branchenmittel von 31,98 deutlich günstiger ist und darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.