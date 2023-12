Celestica Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche für "Elektronische Geräte und Komponenten" hat Celestica in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 147,22 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 10,37 Prozent, was bedeutet, dass Celestica eine Outperformance von +136,85 Prozent verzeichnete. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor schnitt das Unternehmen gut ab, mit einer Rendite, die 148,25 Prozent über dem Durchschnitt lag. Durch diese Überperformance in beiden Bereichen erhält Celestica ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Celestica. An acht Tagen überwog die positive Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen über das Unternehmen diskutiert. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung des Aktiensentiments. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 10 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt und insgesamt zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) der Celestica-Aktie in den letzten 7 Tagen zeigt einen Wert von 4, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der 25-Tage-RSI einen Wert von 35,56, wodurch die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Celestica.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Celestica in den letzten vier Wochen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht reduziert. Insgesamt erhält Celestica daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.