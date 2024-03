Celestica Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Aktie von Celestica wird aus verschiedenen Perspektiven bewertet. Von fundamentaler Seite aus betrachtet, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 21,49 niedriger als das von vergleichbaren Unternehmen der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten", was auf eine Unterbewertung hindeutet. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

Die Einschätzung der Anleger basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu Celestica auf sozialen Plattformen größtenteils negativ waren. Allerdings waren die Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen in den sozialen Medien diskutiert wurden, überwiegend positiv. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral" Bewertung. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt ebenfalls eine "Gut" Bewertung, da neun von zehn Signalen positiv sind.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Celestica im letzten Jahr eine Rendite von 273,03 Prozent erzielt, was 270,33 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" hat die Aktie eine überdurchschnittliche Rendite von 238,69 Prozent erzielt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse liegt der Aktienkurs von Celestica derzeit um +22,61 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auch die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beläuft sich auf +77,92 Prozent, was zu einer insgesamt positiven charttechnischen Einschätzung führt.