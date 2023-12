Celestial Asiacurities Holdings Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die technische Analyse der Celestial Asia Securities-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,42 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag war mit 1,02 HKD jedoch um 28,17 Prozent niedriger, was aus charttechnischer Sicht zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt von 1,2 HKD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von 15 Prozent darunter, weshalb die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält Celestial Asia Securities daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Sowohl die Stärke der Diskussion als auch das Stimmungsbild selbst wurden als "Neutral" bewertet. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt ebenfalls ein neutrales Bild, da weder positive noch negative Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Celestial Asia Securities liegt bei 83,33, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 93,55 auf einem Niveau, das zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die technische Analyse sowie das Sentiment und der Buzz, dass Celestial Asia Securities derzeit in verschiedenen Bereichen mit einer "Schlecht"-Bewertung konfrontiert ist.

