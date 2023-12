Celestial Asiacurities Holdings Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die technische Analyse der Celestial Asia Securities-Aktie ergibt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage im Durchschnitt bei 1,42 HKD lag. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1,02 HKD, was einem Unterschied von -28,17 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,19 HKD liegt mit einem letzten Schlusskurs von 1,02 HKD (-14,29 Prozent) darunter, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Celestial Asia Securities-Aktie damit eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Celestial Asia Securities-Aktie überkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 83, und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 93,33. Beide Werte führen zu einer "Schlecht"-Bewertung, da das Wertpapier als überkauft eingestuft wird.

Die Diskussionen auf sozialen Medien über Celestial Asia Securities zeigen, dass weder positive noch negative Ausschläge zu beobachten sind. Überwiegend wurden in den vergangenen Tagen neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung des Unternehmens führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Celestial Asia Securities in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der gleichbleibenden Diskussionen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Analyse der Celestial Asia Securities-Aktie aus charttechnischer Sicht zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, während die Anlegerstimmung und die Diskussionen in den sozialen Medien zu einer "Neutral"-Bewertung führen.