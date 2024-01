Celestial Asiacurities Holdings Aktie: Ruhig bleiben!

Die Aktie von Celestial Asia Securities wird in Bezug auf Sentiment und Buzz als neutral eingestuft, basierend auf der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität, was zu dieser neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen ebenfalls neutral, ohne deutlich positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung der Anlegerstimmung als neutral führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,32 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,99 HKD liegt, was einer Abweichung von -25 Prozent entspricht und zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Aktie einen Wert von 55,56, was als neutral eingestuft wird. Auch die relative Bewegung auf 25 Tage ergibt einen neutralen Wert von 53, was zu einer Gesamteinstufung des RSI als neutral führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Aktie von Celestial Asia Securities basierend auf der technischen Analyse und dem RSI.