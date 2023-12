Celcuity-Anleger wird’s freuen!

Analysten haben in den letzten 12 Monaten eine positive Einschätzung für die Celcuity abgegeben. Das Rating von institutioneller Seite aus ist "Gut". Auch in Reports jüngeren Datums bleibt die Beurteilung durchschnittlich positiv. Das aktuelle Kursziel von 14,8 USD lässt Analysten eine Entwicklung von 82,43 Prozent erwarten, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Celcuity aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb das Signal "Neutral" lautet. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert, der darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Diskussionintensität langfristig mittelmäßig ist und die Rate der Stimmungsänderung gering bleibt. Daher erhält Celcuity in Bezug auf das Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Neutral".

Die Anleger zeigen sich überwiegend positiv gegenüber Celcuity, sowohl in den Diskussionen als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Celcuity eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.