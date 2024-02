Celcuity Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Celcuity in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Celcuity wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 53,52 Prozent erzielt und liegt damit 60,04 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Biotechnologie" beträgt -11,41 Prozent, und Celcuity liegt aktuell 64,92 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Aktie der Celcuity wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Daraus leitet sich für die langfristige Einstufung ein "Gut" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Celcuity vor. Das Kursziel für die Aktie der Celcuity liegt im Mittel bei 27 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 74,64 Prozent bedeutet und mit der Einstufung "Gut" verbunden ist. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Celcuity insgesamt die Einschätzung "Gut".

Der aktuelle Kurs der Celcuity von 15,46 USD ist mit +34,67 Prozent Entfernung vom GD200 (11,48 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Gut"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 14,78 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand +4,6 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Celcuity-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.