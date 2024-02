Celcuity Aktie: Alles andere als uninteressant …

Weitere Suchergebnisse zu "Swatch Group":

Das Biotechnologieunternehmen Celcuity hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 31,95 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -9,74 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Celcuity eine Outperformance von +41,69 Prozent erreicht hat. Auch im Gesundheitspflege-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -5,96 Prozent, wobei Celcuity mit einer Überperformance von 37,91 Prozent glänzte. Dies führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment war in den sozialen Netzwerken größtenteils positiv. Die Diskussionen waren hauptsächlich von positiven Themen geprägt, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Celcuity. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Celcuity insgesamt 1 Analystenbewertung, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurde. Dies basiert auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Celcuity, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 27 USD (was einem Aufwärtspotential von 88,15 Prozent entspricht), wird die Aktie als "Gut" empfohlen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Celcuity beträgt derzeit 57,61 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie neutral eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,83, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Celcuity also positive Bewertungen in den Bereichen Branchenvergleich, Anleger-Sentiment, Analysteneinschätzung und Relative Strength Index.

