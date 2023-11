Celanese-Anleger sollten sich noch gedulden!

Das Sentiment und der Buzz rund um Celanese haben in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen gezeigt. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Analyse dienen. Daher wird das Sentiment als "neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Häufigkeit der Diskussionen oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine herausragenden Unterschiede, weshalb auch in diesem Bereich eine "neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Celanese in dieser Kategorie daher eine "neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird Celanese auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs über 200 Tage liegt bei 116,21 USD, während der Aktienkurs bei 134,51 USD liegt, was einer Überperformance von +15,75 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs über 50 Tage liegt mit 121,9 USD um +10,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Insgesamt erhält Celanese in diesem Bereich daher eine Bewertung von "gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen geäußert, allerdings hat sich der Fokus in den letzten Tagen auch auf negative Themen rund um Celanese verlagert. Insgesamt wird das Anleger-Sentiment daher als "neutral" bewertet, wobei die analytische Seite hauptsächlich positive Signale zeigt und insgesamt ein "gut"-Signal ergibt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Materialien") hat die Aktie von Celanese im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,6 Prozent erzielt, was 14,61 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Chemikalien" liegt Celanese mit einer Überperformance von 14,61 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auch in diesem Bereich insgesamt mit einem "gut" bewertet.