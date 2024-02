Celanese Aktie: Der nächste große Wurf!

Die technische Analyse zeigt, dass die Celanese derzeit ein "Gut" ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 126,59 USD, und der Aktienkurs (151,06 USD) liegt um +19,33 Prozent über diesem Trendsignal. Dies wird als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 148,51 USD, was einer Abweichung von +1,72 Prozent entspricht. Im Zeitraum von 50 Tagen wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt entspricht dies einer Einstufung als "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Celanese in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigen jedoch, dass in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen. Damit erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral". Die Analyse ergab 0 Schlecht- und 2 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet Celanese derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Damit erhält die Celanese-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.