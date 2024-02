Celanese Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Celanese: Analysten bewerten die Aktie "Gut"

Bei einer Dividende von 1,86 % liegt die Ausschüttung von Celanese im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (8328,93 %) deutlich niedriger. Die Differenz beträgt 8327,07 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die langfristige Meinung von Analysten ergibt eine Einschätzung von "Gut" für die Celanese-Aktie. Von insgesamt neun Bewertungen liegen sechs als "Gut", zwei als "Neutral" und eine als "Schlecht" vor. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Celanese, und das Kursziel wird bei 127,57 USD angesiedelt. Dies würde eine Performance von -15,55 Prozent bedeuten, da die Aktie derzeit bei 151,06 USD gehandelt wird. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" erzielt Celanese eine Rendite von 27,26 Prozent, was mehr als 770 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Chemikalien" erreicht eine mittlere Rendite von 797,02 Prozent, wobei Celanese mit 769,77 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Anleger diskutierten vor allem positive Themen, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.