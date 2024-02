Celanese Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Celanese wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 48,71 Punkten, was darauf hinweist, dass Celanese weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich beim 25-Tage-RSI, der bei 48,04 liegt. Auch hier ist Celanese weder überkauft noch überverkauft. Daher erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Celanese mit 1,86 Prozent 8313,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Chemiebranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht eher ein unrentables Investment ist und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das Sentiment und der Buzz um Celanese waren in den letzten Wochen negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Celanese unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Dadurch bekommt die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Celanese nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet. Mit einem KGV von 11,28 liegt es insgesamt 85 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".