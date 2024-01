Celanese Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Celanese zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Materialien-Sektor hat Celanese im letzten Jahr eine Rendite von 41,12 Prozent erzielt, was jedoch 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt die durchschnittliche Rendite 56,12 Prozent, was bedeutet, dass Celanese auch hier 15 Prozent unterhalb liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Celanese in den sozialen Medien ist insgesamt sehr negativ. In den Diskussionen der vergangenen Wochen standen besonders negative Themen im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "schlecht" führt. Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien ergab 0 schlechte und 2 gute Signale, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Celanese derzeit eine Rendite von 1,86 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8342,36 %. Dies führt zu der Einstufung als "schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.