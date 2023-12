Celanese Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Celanese ist derzeit positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. Die Mehrheit der veröffentlichten Meinungen war positiv, und positive Themen rund um das Unternehmen dominierten die Diskussionen. Dies führte insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments. Analytische Untersuchungen zeigten, dass hauptsächlich positive Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führte.

In Bezug auf das Stimmungsbild gab es in den letzten Wochen jedoch eine deutliche Verschiebung hin zum Negativen. Dies spiegelt sich wider in negativen Auffälligkeiten, die in den Diskussionen in sozialen Medien registriert wurden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Gleichzeitig wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führte. Insgesamt erhielt Celanese für dieses Kriterium eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite für Celanese beträgt 2,28 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und liegt damit nur leicht über dem Mittelwert für diese Aktie. Unsere Analysten bewerteten dies als "Neutral".

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Celanese als 88 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führte zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.