Celanese Aktie: Grund zur Sorge?

Die Celanese-Aktie wird derzeit positiv bewertet, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 130,66 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs von 157,85 USD um +20,81 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 von 149,44 USD zeigt eine Abweichung von +5,63 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Celanese insgesamt 2 Analystenbewertungen, welche im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Es gab 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Auch wenn keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, deutet die durchschnittliche Kursprognose von 138 USD auf ein Abwärtspotential von -12,58 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt und Celanese insgesamt eine "Neutral"-Bewertung einbringt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Celanese weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Celanese in den letzten 12 Monaten eine Performance von 29,16 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche eine Outperformance von +24,72 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt Celanese mit einer Überperformance um 24,72 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie.