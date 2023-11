Celanese Aktie: Einfach unglaublich

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Für den Zeitraum von 7 Tagen ist der Relative Strength-Index (RSI) der Celanese aktuell bei einem Wert von 71,87, was als überkauft gilt. Daher wird das Signal als "schlecht" eingestuft. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 65, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Gesamteinstufung des RSI lautet daher "schlecht".

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Celanese festgestellt werden. Die Massenreaktion in den sozialen Medien zeigt positive Auffälligkeiten, während gleichzeitig ein erhöhtes Interesse an dem Unternehmen feststellbar war. Zusammengefasst wird das Sentiment und Buzz-Kriterium daher als "gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Celanese mit einer Rendite von 37,39 Prozent eine Outperformance von mehr als 1 Prozent erzielt. Auch in der "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite der Aktie mit 36,62 Prozent um 0,77 Prozentpunkte über dem Durchschnitt. Die Aktie erhält daher ein "neutral" Rating in dieser Kategorie.

Analysten betrachten die Aktie der Celanese auf langfristiger Basis als "gut". Von insgesamt 18 Analystenbewertungen liegen 8 mit "gut", 2 mit "neutral" und 1 mit "schlecht" vor. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten liegt im Durchschnitt bei 130,89 USD, was einer erwarteten Rendite von 15,89 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "gut" basierend auf den Analysteneinschätzungen.