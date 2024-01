Celanese Aktie: Aus, Aus, Aus!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Celanese liegt derzeit bei 11,28, was 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Chemiebranche von 94 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für Celanese auf dieser Stufe führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird deutlich, dass Celanese derzeit überkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 87,24 Punkten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Celanese in Bezug auf den RSI als "Schlecht" bewertet.

Die Aktienrendite von Celanese lag im vergangenen Jahr bei 41,12 Prozent, was jedoch 33,53 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. In der Branche "Chemikalien" liegt die durchschnittliche jährliche Rendite bei 74,65 Prozent, was bedeutet, dass Celanese derzeit 33,53 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Celanese mit 1,86 Prozent 8340,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Chemiebranche. Aufgrund dieser vergleichsweise niedrigen Dividendenrendite wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.