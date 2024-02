Celamin Holdings Aktie: Alles nach Plan!

Die technische Analyse der Phosco-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,07 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,065 AUD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -7,14 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 0,06 AUD, was einen Anstieg von +8,33 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Phosco-Aktie liegt in den letzten 7 Tagen bei 33 und auf 25-Tage-Basis bei 38,46. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen die Diskussionen in den sozialen Medien keine signifikanten Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Anzahl der Beiträge, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten jedoch darauf hin, dass die Anlegerstimmung bezogen auf die Phosco-Aktie überwiegend positiv ist, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Unternehmen Phosco aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Rating erhält, während die Anlegerstimmung als "Gut" bewertet wird.