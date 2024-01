Celadon Pharmaceuticals Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die öffentliche Meinung, auch im Bereich der Aktienbewertung. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Im Falle von Celadon wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, weshalb das Signal als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis einer neutralen Langzeitstimmung führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhielt Celadon in den letzten 12 Monaten einmal die Bewertung "Gut" und kein Mal die Bewertung "Schlecht" oder "Neutral". Langfristig bekommt der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Auch der aktuelle Kurs von 102,5 GBP wurde von Analysten bewertet, die eine Entwicklung von 129,27 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel bei 235 GBP festgelegt haben, was als positive Einschätzung betrachtet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Celadon-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird der RSI jedoch als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger haben in den vergangenen zwei Wochen eine neutrale Stimmung gegenüber Celadon gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Auswertung der Kommentare und Meinungen in den sozialen Medien bestätigt diese Einschätzung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungen und Analysen, dass Celadon derzeit eine neutrale bis schlechte Einschätzung erhält, sowohl von institutioneller Seite als auch von den Anlegern in den sozialen Medien.