Celadon Pharmaceuticals Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative Strength Index ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Celadon liegt bei 34,09, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 33,17 und weist ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Bewertung als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Celadon festgestellt werden. Daher wird das Kriterium der Stimmungsbewertung als "neutral" eingestuft. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Celadon-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "neutral"-Rating erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 133 GBP, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 115 GBP liegt. Auf Basis des 50-Tage-Durchschnitts erhält die Aktie jedoch eine "gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Celadon-Aktie überwiegend positiv sind. Die Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "gut" einzustufen ist und die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet wird.