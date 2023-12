Cegedim Aktie: Das ist beeindruckend!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Cegedim eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und einen negativen Tag, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Cegedim daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Cegedim wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 77,42 Punkten und zeigt an, dass Cegedim überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt, dass Cegedim auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Cegedim-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung rund um die Aktie von Cegedim wurde anhand der Beitragsanzahl und der Änderung der Stimmung im Internet untersucht. Dabei wurde eine starke Aktivität festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Cegedim weist zudem eine Veränderung zum Positiven auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie von Cegedim daher die Note "Gut".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Cegedim mittlerweile auf 19,4 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 17,92 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -7,63 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 18,21 EUR, was zu einem Abstand von -1,59 Prozent führt und somit ein "Neutral"-Rating ergibt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.