Cegedim Aktie: Das ist Wahnsinn!

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken überwiegend positiv. An neun Tagen wurde vor allem über positive Themen diskutiert, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Cegedim gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cegedim derzeit bei 19,4 EUR liegt, während der Aktienkurs selbst bei 17,92 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -7,63 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 18,21 EUR, was einen Abstand von -1,59 Prozent und eine Gesamtnote von "Neutral" ergibt.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 77,42, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 55,17 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich positiv verändert, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung von "Gut" für die Aktie von Cegedim.