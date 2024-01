Cegedim Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Analyse von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analysten haben die Aktie von Cegedim auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurde in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positiv über Cegedim gesprochen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Cegedim-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 19,44 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 17,8 EUR liegt, was einer Abweichung von -8,44 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 18,31 EUR, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls ein gemischtes Bild. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 46, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 67,5, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Cegedim in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird jedoch als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Stimmung und eine neutrale bis gemischte technische Analyse für die Aktie von Cegedim.