Cegedim Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Cegedim-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 19,46 EUR verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 17,76 EUR, was einem Unterschied von -8,74 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 18,25 EUR, was einem Unterschied von -2,68 Prozent entspricht, und ergibt somit eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält Cegedim für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeichnen ein gemischtes Bild der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Cegedim-Aktie. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, da die Anlegerstimmung gemischt ist.

Die Internet-Kommunikation zeigt kaum starke positive oder negative Ausschläge für Cegedim in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionsstärke gemessen, daher erhält Cegedim auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Cegedim liegt bei 44, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 63,4 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.