Cegedim Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die technische Analyse der Cegedim-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 15,94 EUR liegt, was einer Entfernung von -15,17 Prozent vom GD200 (18,79 EUR) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine negative Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht hingegen bei 16,7 EUR. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand -4,55 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Cegedim-Aktie zeigen eine Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist demnach im roten Bereich. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Cegedim unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die Stimmung rund um Aktienkurse lässt sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung einschätzen. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung neutral war. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um Cegedim diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cegedim-Aktie liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (57) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Cegedim basierend auf der RSI-Bewertung.