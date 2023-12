Cegedim Aktie: Keine Angst!

Cegedim-Aktie erhält gemischte Bewertungen

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv für die Cegedim-Aktie ausgefallen. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Meinungen zur Aktie. Trotzdem wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, was zu einer insgesamt guten Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -8,54 Prozent auf, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren zu beobachten, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine negative Bewertung aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit und der zunehmenden negativen Kommentare.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt jedoch eine neutrale Bewertung, da sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage weder überkauft noch überverkauft sind.

Insgesamt erhält die Cegedim-Aktie daher gemischte Bewertungen, wobei die Anleger-Stimmung positiv, die technische Analyse gemischt und das Sentiment und der Buzz negativ ausfallen. Die Analyse der RSIs liefert jedoch eine neutrale Bewertung.